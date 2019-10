Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Hecke und Poller angefahren

Papenburg (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche ist es an der Straße Sandberg, Ecke Bargweg, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 9 Uhr stieß ein bislang unbekannter Lkw beim Rückwärtsfahren gegen eine Hecke und einen Begrenzungspoller. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern entfernte sich der Verursacher mit seinem Lkw samt geladener, rot-orangener Kabeltrommel in Richtung Dechant-Schütte-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

