Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei in Lingen hat am frühen Sonntagmorgen am Konrad-Adenauer-Ring ein Rennrad sichergestellt. Zuvor hatte sich ein aufmerksamer Bürger an die Polizei gewandt, als ein unbekannter Täter in Höhe der Straße Zum neuen Hafen versuchte, eben dieses Rennrad zu stehlen. Als der Zeuge den Täter ansprach ließ er das Rad zurück und flüchtete. Es handelt sich dabei um ein Rennrad des Herstellers Bermuda, Typ Non White.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

