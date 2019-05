Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mann nach Diebstahl gesucht

Meppen (ots)

Bereits am 9. Mai ist es an der Kolpingstraße, in den Räumlichkeiten Schülerhilfe, zu einem Diebstahl gekommen. Zwischen 15.30 und 19 Uhr wurde ein dort auf einem Schreibtisch abgelegtes Portemonnaie samt Inhalt gestohlen. Zeugen beobachteten einen Mann, der sich längere Zeit am Tatort aufhielt und möglicherweise als Täter in Betracht kommt. Er war etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trug einen Stoppelbart und sprach gebrochen Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Auffällig waren vor allem seine vier Goldzähne im Oberkiefer. Der Mann war Raucher und war mit einem älteren Parka und einer dunklen Schiebermütze bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



