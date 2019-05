Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Meppen (ots)

Zwischen dem 7. Mai und dem 17. Mai brachen bislang unbekannte Täter über eine Kellertür in ein Wohnhaus an der Hubertusstraße ein. Aus dem Keller und dem Erdgeschoss wurden mehrere Gegenstände im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter (05931) 9490 in Verbindung zu setzen. /mal

