Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch in Kita

Papenburg (ots)

Zwischen Freitagmittag der vergangenen Woche und Donnerstagabend versuchten bislang unbekannte Täter, in die Kindertagesstätte an der Straße Am Vosseberg einzubrechen. Man versuchte, ein Fenster aufzuhebeln und in das Gebäude zu gelangen. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 zu melden. /mal

