POL-EL: Twist - Unfallflucht an der Kita St. Raphael

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und Donnerstag, 7.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Kinderkrippe Sankt Raphael an der Straße Auf dem Bült zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter Autofahrer stieß in Höhe des Behindertenparkplatzes gegen einen Grundstückszaun und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die in der angegebenen Zeit ein weißes oder helles Fahrzeug dort haben parken oder wenden sehen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter (05931) 9490 zu melden. /mal

