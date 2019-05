Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Blumenbeet in Brand

Papenburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern Nachmittag am Hauptkanal links ein mit Rindenmulch gefülltes Blumenbeet in Brand. Da sich die Glut bereits weiter ausgebreitet hatte, reichten Löschversuche der Polizei nicht aus, so dass die Feuerwehr Obenende angefordert wurde und den Brand löschte. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

