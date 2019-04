Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren -Mofafahrer mit über zwei Promille

Haren (Ems) (ots)

Beamte der Harener Polizei hielten am Samstagabend gegen 18.00 Uhr einen erheblich alkoholisierten Mofafahrer auf dem Ostereschweg an. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 Promille bei dem 40-jährigen Mann aus Haren. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem war an dem Fahrzeug kein gültiges Kennzeichen angebracht. /mal

