Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Drogen geschmuggelt

Twist (ots)

Beamte der Autobahnpolizei stellten am Samstagabend an der B 402 in Twist zwei Personen mit Drogen fest. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Vechta wurde mit einer Kleinmenge Marihuana erwischt. Ein 23-jähriger Mitfahrer in einem anderen Auto führte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana aus den Niederlanden ins Bundesgebiet ein. Beide müssen sich wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell