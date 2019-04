Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Autos aufgebrochen

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagnachmittag, etwa zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr, wurden zwei Autos in Bad Bentheim aufgebrochen. Aus einem Hyundai Tucson, der an der Bentheimer Straße stand, wurde eine Sporttasche gestohlen. Aus einem Volvo, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Ferienpark stand, wurde eine Handtasche entwendet. In beiden Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922) 9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell