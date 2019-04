Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Großbrand im Hafen

Papenburg (ots)

Auf dem Hafengelände gab es gestern Nachmittag einen Großbrand in einer Recycling-Firma. Gegen 17.15 Uhr brach das Feuer in einer offenen Halle an der Straße Ulmenhof aus. Dort lagerten rund 150 Tonnen Sperrmüll. Durch den Brand wurden Teile der Halle und große Mengen Holz zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Papenburg, Surwold, Dörpen, Aschendorf und Westoverledingen waren mit fast 40 Fahrzeugen und knapp 250 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Das Feuer verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass Anwohner auch in der weiteren Umgebung gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehren konnten den Brand noch am Abend unter Kontrolle bringen und schließlich komplett löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

