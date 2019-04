Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Wietmarschen (ots)

Gestern kam es am frühen Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Hermelinghof. Ein bisher unbekannter Mann wollte gegen 13:40 Uhr gleich mehrere Flaschen Alkohol stehlen. Dabei wurde er von dem Filialleiter angesprochen und festgehalten. Der Unbekannte riss sich los, wodurch der 29-jährige Angestellte zu Boden stürzte und sich verletzte. Der Täter flüchtete samt den Flaschen in Richtung Friedhof. Der Täter hatte braunes Haar und war ca. 180 cm groß. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

