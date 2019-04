Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 13-jähriges Kind nach Unfall verletzt

Haren (ots)

Gestern Abend kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rotdornallee. Ein 13-jähriges Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein unbekannter Autofahrer fuhr im Ortsteil Wesuwe die Rotdornallee in Richtung Wierescher Straße. An der dortigen Einmündung missachte der Fahrer die Vorfahrt eines 13-jährigen Kindes, welches mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich das Kind leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Möglicherweise dürfte es sich um eine dunkle Limousine handeln. An dem Fahrzeug war ein Kennzeichen mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund angebracht.

Nach dem Unfall hielt ein niederländischer Verkehrsteilnehmer an und leistete dem Jungen Hilfe. Dieser Autofahrer sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell