Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

Lingen (ots)

Bereits am 7. März wurde am Leinenpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals, zwischen den Brücken Weidestraße und Meppener Straße, ein hochwertiges Fahrrad gefunden. Das Damenrad der Marke Giant stand unverschlossen etwa in Höhe der Straße In den Hornen. Bislang ist es den Ermittlern nicht gelungen, dass Rad seinen Eigentümern zuzuordnen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

