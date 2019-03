Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Grundschule Gauerbach in der Straße Am Birkenhain ein. Neben der Grundschule brachen die Täter ebenfalls in den Kindergarten ein. Auch dieser befindet sich in der Straße Am Birkenhain. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und stahlen aus den Räumen der Schule Bargeld in unbekannter Höhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die Täter bei dem Einbruch in den Kindergarten leer aus. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

