Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtasche gestohlen

Lingen (ots)

Gestern Nachmittag wurde einer 81-jährigen Frau auf der Schwedenschanze ihre Handtasche gestohlen. Die Frau überquerte gegen 16:45 Uhr mit ihrem Rad die Schwedenschanze von der Brunnenstraße kommend, als der bislang unbekannte Täter die Tasche im Vorbeifahren aus dem Fahrradkorb nahm. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Rad in Richtung Adolfstraße. Der auffallend schlanke Täter war ca. 20 Jahre alt, ca. 190 cm groß und mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Die Höhe des erlangten Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

