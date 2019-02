Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Damenrads der Marke Bauer. Das Fahrrad wurde am 17. Februar vor einem mexikanischen Restaurant an der Georgstraße gefunden. Das Damenrad war dort unverschlossen abgestellt. Am Fahrradschlüssel befindet sich ein auffälliger roter Schlüsselanhänger. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

