Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Autoreifen gestohlen

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag in die Lagerhalle eines Kfz-Betriebes an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und öffneten anschließend im Gebäude gewaltsam zwei Container, in denen Reifen eingelagert waren. Die Reifen wurden mit einem bislang unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell