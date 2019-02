Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Raub auf 78-jährige Frau

Papenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Borkumer Straße zu einem Handtaschenraub.

Eine 78-jährige Frau war gegen 16:45 Uhr auf dem Weg zwischen der Borkumer Straße und der Norderneyer Straße zu Fuß unterwegs, als ihr von einem bislang unbekannten Täter die Handtasche von der Schulter gerissen wurde. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dadurch schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Möglicherweise könnte es sich auch um zwei Täter gehandelt haben. Der bzw. die Täter liefen anschließend in Richtung Borkumer Straße davon. Beschreibungen der Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell