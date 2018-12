POL-EL: Emlichheim - Falsche Polizeibeamte

Emlichheim (ots) - Zur Zeit gibt es in Emlichheim vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Anrufer geben sich in den Telefonaten als Polizisten aus und bitten um Hinweise zu Straftaten. In einigen Fällen haben sie auch nach Wertsachen und persönlichen Daten gefragt. Bei den Anrufern handelt es sich keineswegs um echte Polizisten. Die Polizei würde niemals telefonisch nach persönlichen Daten oder anderen vertrauensvollen Informationen fragen. Wer solche Anrufe erhält, sollte auf keinen Fall auf die Gespräche eingehen und sich umgehend bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92 000 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell