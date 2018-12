POL-EL: Lingen - Zeugen einer Schlägerei gesucht

Lingen (ots) - Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurde im Lingener Bahnhof ein 28-jähriger Mann durch einen Schlag so stark verletzt, dass er einen mehrfachen Jochbeinbruch erlitt und einen Zahn verlor. Dem Schlag war eine Auseinandersetzung um die Nutzung eines Fotoautomaten vorausgegangen. Aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus, griff ein Mann schließlich das Opfer an. Der Angreifer soll 30-35 Jahre alt, 1,70 m groß und stabil gewesen sein. Er trug eine kurze grüne Jacke und hatte kurze Haare. Der Mann soll mit zwei etwa gleichaltrigen Frauen zusammen gewesen sein. Außerdem sollen ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 55 und 65 Jahren dabei gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

