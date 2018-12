Sögel / Werlte (ots) - Die Polizei hat gestern Morgen innerhalb von nur zwei Stunden drei Verkehrsstraftaten auf dem Hümmling festgestellt. Gegen 07.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Hauptstraße in Werlte einen 21-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Gegen 09.00 Uhr ging der Polizei auf der Straße Püttkesberge in Sögel ein 25-jähriger Autofahrer ins Netz, der keinen Führerschein besaß. Nur wenige Minuten später kontrollierten die Beamten an derselben Stelle einen PKW-Fahrer, der über eine rote Ampel gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,54 Promille. Darüber hinaus hatte der 35-Jährige ein ungesichertes Kleinkind dabei und besaß keinen Führerschein. Den betrunkenen Autofahrern wurden Blutproben entnommen, in allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

