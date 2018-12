POL-EL: Geeste - Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 31

2 weitere Medieninhalte

Geeste (ots) - Gestern Mittag wurden bei einem Unfall auf der A 31 zwei Autofahrer schwer verletzt. Als gegen 13.45 Uhr plötzlich Starkregen einsetzte, fuhr ein 38-jähriger Audifahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in die Schutzplanke geschleudert. Der 56-jährige Fahrer und der Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 38-jährigen Unfallverursacher stellten Polizisten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn 31 war in Richtung Emden für die Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell