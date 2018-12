POL-EL: Bad Bentheim - Viele Verstöße bei Kontrollen des Güter- und Personenverkehrs auf A 31 und A 30

Bad Bentheim (ots) - Bei Kontrollen des Güter- und Personenverkehrs wurden gestern auf den Autobahnen 30 und 31 und der B 402 insgesamt 18 Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr 41 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zehn Fahrzeugen wurden teils mehrere Verstöße festgestellt. In den meisten Fällen wurde das Sonn- und Feiertagsverbot missachtet. In vier Fällen stellten die Beamten technische Mängel an Fahrzeugen fest. Insgesamt wurden knapp 2000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell