POL-EL: Emsbüren - Tödlicher Verkehrsunfall

Emsbüren (ots) - Am Samstag, gegen 02:05 Uhr, befuhr eine 18-jährige aus Emsbüren mit ihrem PKW die L40 aus Schüttorf kommend in Richtung Emsbüren. In Höhe der Gaststätte "Zum Schlagboom" übersieht sie einen 24-jährigen aus Nordhorn, welcher verbotswidrig mittig auf der Fahrbahn läuft. Die 18-jährige erfasst den 24-jährigen mit ihrem PKW. Dieser verstirbt an der Unfallstelle. Die PKW-Fahrerin erleidet einen Schock und wird dem Mathias-Spital in Rheine zugeführt. Die Unfallstelle wird für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. /eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell