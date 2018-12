POL-EL: Nordhorn - Fußgängerin durch Transporter angefahren worden

Nordhorn (ots) - Am Freitag kam es um 07:40 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Frensdorfer Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Diese wurde dabei leicht verletzt. In dessen Folge ereignete sich an der Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 48-jährige aus Nordhorn stieg an der Unfallstelle aus ihrem auf dem Linksabbieger, in Fahrtrichtung Stadtring, stehenden PKW aus, um näher an die Unfallstelle heranzutreten. Dabei wird sie von einem 19-jährigen Transportwagen-Fahrer aus Nordhorn erfasst und dabei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. / eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell