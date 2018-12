POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in drei Fällen

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Donnerstag (14:30 Uhr) bis Freitag (09:45 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter sowohl in der Nino-Allee als auch an der Veldhauser Straße an insgesamt drei Objekten jeweils ein Fenster mit einem Stein einzuwerfen, um sich Zugang zu den Objekten zu verschaffen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Täter drangen nicht in die Objekte ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen. / eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell