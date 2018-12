POL-EL: Vrees - Radio und Scheinwerfer gestohlen

Vrees (ots) - In der Nacht zu Mittwoch warfen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines LKW ein. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Peheimer Straße. Die Täter demontierten das Radio und bauten die Front-und Heckscheinwerfer aus. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (025952)93450 zu melden.

