POL-EL: Papenburg, Meppen, Nordhorn, Lingen - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Papenburg, Meppen, Nordhorn, Lingen (ots) - Allein am Samstag und in der Nacht zu Sonntag zog die Polizei im Zuständigkeitsbereich der PI Emsland/Grafschaft Bentheim sieben Autofahrer aus dem Verkehr, die aufgrund von Alkohol und Drogen fahruntüchtig waren. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Laar, der von einer Polizeistreife auf der Dorfstraße gestoppt wurde. Er war mit einem Alkoholwert von 1,76 Promille absolut fahruntüchtig und musste seine Fahrt beenden. Ebenfalls absolut fahruntüchtig war ein 22 jähriger Autofahrer aus Weener, der am frühen Sonntagmorgen, um 01:40 Uhr, am Stadtpark in Papenburg angehalten wurde. Er war mit einem Wert von 1,57 Promille ebenfalls nicht mehr in der Lage Auto zu fahren. In Lingen erging es einem 40 Jahre alten Autofahrer aus Geeste ähnlich: Während seiner Kontrolle an der Meppener Straße stellten die eingesetzten Polizisten einen Alkoholwert von 1,34 Promille fest. In Werlte beendete die Polizei am Samstagabend um 19:45 Uhr auf der Hauptstraße die Fahrt eines 24 jährigen Mannes, der mit 0,65 Promille Alkohol im Blut ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig war. Drogeneinfluss wurde bei Verkehrskontrollen in Lingen, Nordhorn und Meppen festgestellt. In Lingen fand die Polizei dabei am Sonntagmorgen um 03:30 Uhr im Fußraum eines Opel Corsa noch eine geringe Menge Marihuana. Der 29 jährige Fahrzeugführer wird sich wegen Drogenbesitz verantworten müssen. In Nordhorn fiel ein 20 jähriger Autofahrer aus Schüttorf auf, der am Sonntagmorgen um 00:30 Uhr gestoppt wurde. Er stand unter Drogeneinfluss und musste seine Fahrt beendet. Ebenso erging es am Samstagabend um 21:50 Uhr einem 24 jährigen Autofahrer aus Haren. Auch bei ihm wurde während der Verkehrskontrolle an der Georg-Wesener-Straße in Meppen Drogeneinfluss festgestellt. Allen Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. /hue

