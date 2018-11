POL-EL: Geeste - Mofa in Brand geraten

Geeste (ots) - Am frühen Mittwochabend ist es an der Gartenstraße zum Brand in einem Schuppen gekommen. Beim Aufladen der Fahrzeugbatterie hatte ein darin befindliches Mofa aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die freiwillige Feuerwehr Osterbrock war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Lediglich Teile der Dachkonstruktion wurde durch die große Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell