POL-EL: Haselünne - Matthias Meer neuer Stationsleiter

Bild v.l.: Heinz Defayay, Werner Schräer, Martina Schümers, Philip Wilson, Matthias Meer, Franz Wekenborg, Ludwig Pleus, Leo Menger Bild-Infos Download

Haselünne (ots) - Polizeihauptkommissar Matthias Meer hat zum 1. November die Leitung der Polizeistation Haselünne übernommen. Er ist damit Nachfolger von Polizeioberkommissar Philip Wilson, der seinerseits nun die Position eines Dienstschichtleiters beim Polizeikommissariat Nordhorn innehat. Meer ist in Haselünne kein Unbekannter. Insgesamt hat er dort bereits vier Jahre in unterschiedlichen Positionen seinen Dienst versehen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Haselünner Rathaus ist Matthias Meer am Mittwoch offiziell in sein Amt eingeführt worden. Polizeirätin Martina Schümers dankte Philip Wilson ausdrücklich für die in den vergangenen 18 Monaten geleistete großartige Arbeit. Sie zeigte sich optimistisch, dass der neue Haselünner Polizeichef ein ähnlich hohes Ansehen genießen werde, wie seine Vorgänger. Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer und Herzlakes Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus teilten die Einschätzung der Kommissariatsleiterin aus Meppen. Sie lobten gemeinsam mit dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Leon Menger die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei und würden auch zukünftig stets den engen Kontakt zu den Beamtinnen und Beamten suchen. "Die Haselünner können davon ausgehen, dass wir mit der Besetzung von Matthias Meer eine längerfristige Lösung für die Stationsleitung vor Ort gefunden haben", so der aktuelle Inspektionsleiter Heinz Defayay in Anspielung auf die vielen personellen Wechsel der vergangenen Jahre. Meer selbst freue sich auf die neue Aufgabe und bedankte sich aufrichtig für den freundlichen Empfang.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell