POL-EL: Nordhorn - Jugendliche randalieren am Euregium

Nordhorn (ots) - Jugendliche haben am Donnerstagabend am Euregium in der Wilhelm-Raabe-Straße randaliert. Sie beschmierten eine WC-Anlage im Gebäudekomplex mit Kot. Außerdem rissen sie den Handlauf einer Treppe aus der Verankerung und warfen mehrere Fahrräder um. Danach flüchteten sie. Die Jugendlichen konnten später von der Polizei ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Jugendlichen erwarten empfindliche Strafen.

