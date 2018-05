POL-EL: Spahnharrenstätte - Scheunenbrand

Spahnharrenstätte (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen ist an der Straße "Veen" eine Scheune abgebrannt. Eine Anruferin meldete gegen 3.20 Uhr das Feuer in einem Waldstück zwischen Spahnharrenstätte und Werpeloh. Die Scheune brannte komplett nieder. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell