POL-EL: Lingen - Drei Verletzte nach Unfall

Lingen (ots) - Am späten Montagnachmittag ist es auf der Straße Wesel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei verletzt. Gegen 17.45 Uhr war ein 57-jähriger Mann aus Wettringen mit seinem Motorrad in Richtung Lingen unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er dort ein Auto. Dabei übersah er, dass sich ein davor befindlicher Audi A1 im Abbiegevorgang nach links auf einen Feldweg befand. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß. Er 57-jährige wurde schwer verletzt. Die beiden 28- und 32-jährigen Insassen des Audi kamen mit leichten Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

