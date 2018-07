POL-EL: Bawinkel - Versuchte Brandstiftung

Bawinkel (ots) - Bislang unbekannte Täter haben gestern Abend an drei Stellen in einem kleinen Waldstück an der Teichstraße Feuer zu legen. Zwei Radfahrer hatten die Brände entdeckt und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Diese konnte die Brände löschen. An einem Brandort fand sich der Rest eines Brandbeschleunigers. Bereits am vergangenen Freitag gab es in dem Waldstück ein Feuer. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Zeugen beobachteten kurz vor der Entdeckung des Feuers einen dunklen Kleinwagen in der Nähe. Er fuhr in Richtung Langener Straße davon. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell