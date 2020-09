Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Betrunken von Fahrbahn abgekommen // Hage - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Greetsiel betrunken von der Fahrbahn abgekommen. Der 25-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit einem VW Lupo auf der Straße Zur Hauener Hooge unterwegs. Er geriet auf den Grünstreifen und fuhr in einen Graben. Der Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin wurde in Hage bei einem Verkehrsunfall auf der Halbemonder Straße verletzt. Die 67-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg, als ein Mercedes-Fahrer aus dem Waldweg kam. Der 45-Jährige wollte mit seinem Wagen auf die Halbemonder Straße in Richtung Hage abbiegen und übersah die Frau auf dem Pedelec dabei offenbar. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

