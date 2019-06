Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Diebstahl Kennzeichen Am Freitag, gegen 12:00 Uhr; bemerkte der Halter eines VW Bora den Diebstahl von einem hinteren amtlichen Kennzeichen (NOR-P 1960). Der Diebstahl fand in der Dornumer Straße in Westerholt statt.

Aurich - Diebstahl Kennzeichen Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, wurden von einem Opel Corsa beide Kennzeichen von unbekannten Tätern entwendet. Die Kennzeichen lauten EMD-CW 10. Tatort war der Lidl Parkplatz in der Raiffeisenstraße.

Aurich - Ladendiebstahl Am Samstagnachmittag wurde ein 44-jähriger Mann nach einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Arentestraße vorläufig festgenommen. In seinem Pkw konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Sachen dauern noch an.

Sonstiges

Aurich - Sturmschäden Durch den Sturm stürzte am Samstagvormittag am ZOB ein Baugerüst um. Der Platz wurde abgesperrt und die zuständige Baufirma verständigt. Ebenfalls am Samstagvormittag drohte in der Hans-Böckler-Straße eine herausgebrochene Baumkrone auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr entfernte die Baumkrone.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung Am Samstagnachmittag kam es in Esens zu einer Körperverletzung. Hierbei stoppte ein 17jähriger Esenser einen 17jährigen Radfahrer aus Neuharlingersiel mit seinem Fahrrad. Der Radfahrer konnte einen Sturz gerade noch verhindern, wurde aber dann von dem Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Zeugen griffen ein, so dass sich der Jugendlichen entfernte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Carolinensiel am Hafen zu einer Körperverletzung zwischen einem 29jährigen Mann aus Jever sowie einem 49jährigen Mann aus Wuppertal. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten hatte man sich derart in Rage geredet, dass beide aufeinander einschlugen. Beide wurden leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte auf Langeoog zu einer Körperverletzung. Hier schlug ein 30jähriger Insulaner einem 21jährigen Insulaner ohne erkennbaren Grund mit der Faust gegen den Kopf. Die weiteren Streitigkeiten konnten beigelegt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrraddiebstahl Am Freitagmittag wurde in der Finkenburgstraße in Wittmund ein hochwertiges Elektrorad entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem in Esens auf einem Parkplatz in der Norder Straße abgestellten Peugeot die Kennzeichen entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, 04971-927180, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Am späten Samstagabend kam es in Esens, Knakenbörg, zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür. Hierbei trat ein 15jähriger Esenser nach Streitigkeiten mit dem Fuß den Glaseinsatz einer Haustür heraus und verletzte sich hierbei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Funkstreife der Pkw eines 19jährigen Friesländers in Esens, Seilerstraße, auf. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung schließen ließen, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Norden

Kriminalitätsgeschehen

Neuwesteel - Streit zwischen Eheleuten Die Polizei wurde in der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag nach Neuwesteel gerufen. Dort hatten sich der 38-jährige Ehemann und seine 37-jährige Ehefrau heftig gestritten und auch gegenseitig verletzt. Beide standen dabei nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Letztlich musste die Polizei zur Herstellung des Hausfriedens gegen den Ehemann eine Wegweisung aussprechen, zumal auch die gemeinsame 16-jährige Tochter zugegen war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Radfahrer stoßen zusammen Im Einmündungsberiech Linteler Straße/Am Sportplatz ist am Samstagnachmittag ein 82-jähriger Radfahrer aus Norden mit einem 62-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Norden, zusammengestoßen. Letzterer hatte dabei Vorfahrt. Beide wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Sonstiges

Norden - Ehrlicher Finder Ein 52-jähriger Urlauber findet am Samstagmorgen ein hochwertiges Smartphone im Bereich der Norddeicher Straße und gibt dies bei der Polizei ab. Wenig später erscheint eine 21-jährige Frau aus Norden bei der Polizei, sie hatte bereits verzweifelt nach dem Gerät gesucht. Umso mehr freute sie sich darüber, dass der ehrliche Finder das Smartphone bei der Polizei abgeben hatte.

