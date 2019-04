POL-AUR: Hinte - Mutmaßliche Einbrecher kurz nach der Tat festgenommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 15 Uhr zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor in ein Wohnhaus in Hinte, Suurhusen, eingebrochen zu sein. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Es handelt sich bei den Festgenommenen um zwei Emder im Alter von 19 und 23 Jahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Täter zunächst ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so zunächst ins Innere gelangt. Sie flohen aber kurz drauf, als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte. Gestohlen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Die Polizei nahm die beiden Männer in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

