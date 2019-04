Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kupferlampe gestohlen; Norden - Autoreifen und Felgen gestohlen; Krummhörn - Sachbeschädigung in Sporthalle

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kupferlampe gestohlen

Eine Kupferlampe wurde von einem Grundstück in Norden gestohlen. Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Grundstück an der Dortmunder Straße. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Autoreifen und Felgen gestohlen

Von einem Mercedes CLS haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Reifen und Felgen abmontiert und entwendet. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück eines Autohauses an der Norddeicher Straße. Bei dem entwendeten Diebesgut handelt es sich um vier Sommerreifen der Marke Michelin sowie vier AMG-Leichtmetallfelgen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Auch von einem Opel Adam, der auf dem Grundstück eines Autohauses, Am Norder Tief, abgestellt ist, haben Unbekannte vier Reifen und Alufelgen entwendet. Bei dem Vorfall, der sich zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 0:30 Uhr, ereignete, entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn - Sachbeschädigung in Sporthalle

Unbekannte haben am Montagabend in den Umkleidekabinen einer Sporthalle am Bunten Weg in der Krummhörn randaliert. Die Täter beschädigten zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr eine WC-Anlage. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04923 364.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell