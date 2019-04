Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Einbruch in Gewerbebetrieb

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ochtersum - Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6:45 Uhr, in eine Werkstatt an der Esenser Straße in Ochtersum eingebrochen. Zunächst brachen die Täter ein Fester auf und gelangten so ins Innere. Dann öffneten sie auch im Gebäude mehrere Türen gewaltsam. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Jedoch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718 110.

