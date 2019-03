Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Schule; Aurich - Autofahrerin leicht verletzt; Ihlow - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Schule

Unbekannte sind in Südbrookmerland in eine Schule eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schule in der Straße Schultrift und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16:10 Uhr, bis Montag, 7:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Mann aus Südbrookmerland fuhr mit seinem Audi TT gegen 8:30 Uhr auf der Leerer Landstraße und übersah hierbei nach ersten Erkenntnissen eine vor ihm haltende 51-jährige Frau aus Südbrookmerland. Er fuhr auf den Hyundai i10 der Frau auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Hyundai leicht verletzt.

Ihlow - Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow ist am Freitag ein 16-jähriger Ihlower verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 7:30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Loogstraße auf die Auricher Straße. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines schwarzen Opels von der Auricher Straße nach links in die Loogstraße und touchierte den Radfahrer. Dieser stürzte dadurch und wurde leicht verletzt. Der Opelfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

