POL-AUR: Holtriem - E-Bike vor Gaststätte gestohlen; Wittmund - Kleinkraftrad gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Holtriem - E-Bike vor Gaststätte gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Damen-E-Bike vor eine Gaststätte in Nenndorf gestohlen. Die Besitzerin hatte das schwarz-graue E-Bike der Marke "Raleigh" gegen 2 Uhr vor der Gaststätte mit einem Rahmenschloss gesichert abgestellt. Gegen 11 Uhr stellte sie fest, dass das Rad nicht mehr da war. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04975 8362 entgegen.

Wittmund - Kleinkraftrad gestohlen

Ein Kreidler Mokick ist am Montagmorgen in Carolinensiel gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Kleinkraftrad zwischen 09:45 Uhr und 10:40 Uhr in der Straße Am Hafen Ost. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

