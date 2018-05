Bundespolizeidirektion München: Albaner treibt falsches Spiel mit mehreren Identitäten - Bundespolizei schnappt Urkundenfälscher bei Grenzkontrollen

Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen einen Albaner festgenommen, der vorgegeben hatte, ein Italiener zu sein. Bild-Infos Download

Rosenheim (ots) - Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Mittwoch (2. Mai) bei Grenzkontrollen in einem Fernzug aus Italien einen albanischen Staatsangehörigen verhaftet. Zunächst versuchte der Mann, sich vor den Beamten zu verstecken. Anschließend wollte er sie mit falschen Dokumenten täuschen. Offenbar fanden die Fälschungen in Deutschland schon mehrfach Verwendung.

In den Abendstunden überprüften Bundespolizisten die Personalien der Zuginsassen. Ein Reisender versuchte, der Kontrolle zu entgehen, in dem er sich in der Zugtoilette verborgen hielt. Als dies nicht gelang, wies er sich mit einer italienischen Identitätskarte und einer Krankenversicherungskarte aus. Die Beamten entlarvten die vorgelegten Papiere jedoch als Fälschungen und nahmen den Mann fest. Bei der Durchsuchung des angeblichen Italieners wurden drei weitere totalgefälschte Dokumente in einer Taschentuchpackung gefunden, die auf andere Personalien ausgestellt waren. Mit Hilfe seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Albaner handelt. Nach Ablehnung des Asylantrags in Deutschland hatte er 2017 in sein Heimatland zurückkehren müssen. Gleichzeitig war gegen ihn ein dreijähriges Einreiseverbot verhängt worden. Laut eigener Aussage hatte sich der 48-Jährige in Mailand falsche Dokumente beschafft, um dennoch wieder in die Bundesrepublik zu gelangen.

Die Ausweise und Karten waren so professionell gefälscht, dass der albanische Staatsangehörige damit offenbar in Sachsen-Anhalt einen Wohnsitz anmelden und Arbeit aufnehmen konnte. Diesem falschen Spiel hat die Rosenheimer Bundespolizei nun ein Ende bereitet. Der Festgenommene wurde auf richterliche Entscheidung hin in Untersuchungshaft genommen.

Rückfragehinweis:





Yvonne Oppermann

________________________________________________

Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle

Burgfriedstraße 34 | 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 8026-2201 | Fax: 08031 8026-2199

E-Mail: yvonne.oppermann@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de Twitter: bpol_by





Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 200

Bahnkilometern und in etwa 50 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell