Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ohne Führerschein unterwegs; Hinte - Altkleidercontainer brannte

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag in Norden zwei Autofahrer. Gegen 10:15 fuhr ein 34-jähriger Mann aus Norden mit seinem Renault Megane auf der Osterstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein 21-jährige Mann aus Lütetsburg fuhr gegen 13:35 Uhr mit seinem Renault Clio auf der Bahnhofstraße. Auch hier stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Hinte - Altkleidercontainer brannte

Aus bislang unbekannter Ursache ist in Hinte am Freitag ein Altkleidercontainer in Brand geraten. Gegen 7 Uhr wurde das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell