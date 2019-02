Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch in Bauernhaus; Ihlow - Ohne Führerschein unterwegs; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Motorradfahrerin stürzte; Aurich - Anonymes Schreiben

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Bauernhaus

Unbekannte sind in Großefehn in ein Bauernhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Timmeler Straße und entwendeten Werkzeuge. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 8:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag in Ihlow einen Autofahrer. Der 38-jährige Mann aus Marienhafe fuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Ford S Max auf der Friesenstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Der 38-Jährige wurde festgenommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Beim Ausparken wurde am Donnerstag gegen 14:15 Uhr ein silberner Skoda Octavia beschädigt. Die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Emder Straße in Aurich. Bei dem Verursacherauto soll es sich um einen weißen Kombi mit leeraner Kennzeichen handeln. Dieser war mit zwei jungen Frauen besetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr ein grüner BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der Straße Am Schulzentrum in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Motorradfahrerin stürzte

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Donnerstag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Die 35-jährige Frau aus Weener fuhr gegen 15:50 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Straße Zum Schirumer Leegmoor. In einer Rechtskurve stürzte sie und rutschte in den Renault Captur einer 51-jährigen Frau aus Bunde. Durch den Sturz wurde die 35-Jährige leicht verletzt.

Aurich - Anonymes Schreiben

In den letzten Tagen hat eine Anwohnerin der Oldersumer Straße ein anonymes Schreiben in Ihrem Briefkasten vorgefunden, in dem unkonkrete Drohungen gegen Personen ausgesprochen wurden, die gegen den Bau einer Moschee seien. Der Grund und der Urheber dieses Schreibens sind unbekannt, es könnte sich um eine Fake-Aktion handeln. Bislang ist auch nur ein Schreiben dazu aufgetaucht. Leider wurde dieses Schreiben unüberlegt in den sozialen Netzwerken geteilt und führte zu inakzeptablen Aufforderungen von Straftaten im Netz. Gegen zwei Personen wurden in diesem Zusammenhang Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus laufen Ermittlungen der Polizei zum Urheber des anonymen Schreibens.

