POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Vereinsheim; Wiesmoor - Unfallflucht; Aurich - Auffahrunfall; Aurich - Unfallflucht; Großefehn - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind am Montag in ein Vereinsheim in Südbrookmerland eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Ekelser Straße und entwendeten Bargeld. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr ein weißer Mercedes Vito beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Am Rathaus in Wiesmoor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall sind am Montagabend in Aurich zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 19:15 Uhr mit seinem VW Passat auf der Leerer Landstraße. Dabei fuhr er auf den Ford C-Max eines 68-jährigen Aurichers auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 68- und 69-jährigen Mitfahrerinnen im Ford wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Montag zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr ein blauer Ford Mondeo beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf einem Parkplatz Im Bereich Weddingstraße/Am Tiergarten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Unfallflucht

Ein weißer Mercedes Vito ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Großefehn beschädigt worden. Ein dunkles Auto touchierte gegen 7:40 Uhr den in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Leerer Landstraße geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

