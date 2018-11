POL-AUR: Norderney - Unfalllflucht; Berumbur - 61-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfalllflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 9:50 Uhr, ein schwarzer Mercedes beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf einem Parkplatz in der Feldhausenstraße, auf der Insel Norderney. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Berumbur - 61-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berumbur ist am Sonntag ein 61-jähriger Mann aus Großheide leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Daimler R350 auf der Hauptstraße in Berumbur. Dort übersah er nach ersten Erkenntnissen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia und stößt gegen diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Skoda in einen Straßengraben geschleudert. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

