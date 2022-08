Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220801-1: Unbekannte entwendeten Katalysatoren

Erftstadt, Wesseling (ots)

Am Wochenende haben unbekannte Täter sowohl in Erftstadt als auch in Wesseling die Katalysatoren von zahlreichen Fahrzeugen abgetrennt und entwendet. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 22 und 23 suchen Zeugen.

In Erftstadt erbeuteten die Unbekannten in der Zeit von Freitagnachmittag (29. Juli, 16.00 Uhr) bis Samstagmorgen (30. Juli, 8.00 Uhr) mehr als 20 Katalysatoren. Dazu verschafften sich die Täter Zugang zu den Grundstücken eines Autohändlers, einer Autowerkstatt und weiteren Firmengeländen an der Gildestraße, der Klosengartenstraße und der Siemensstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge schnitten die Täter die Katalysatoren fachmännisch ab und entwendeten diese.

In der Nacht von Donnerstag (28. Juli) auf Freitag trennten unbekannte Täter ebenfalls Katalysatoren an Kraftfahrzeugen unterschiedlicher Hersteller in Wesseling ab. Die Autos waren auf Firmengrundstücken an der Peter-Henlein-Straße und der Industriestraße abgestellt. Mehr als zehn Autos beschädigten die Unbekannten durch ihr Vorgehen.

Zeugen, die die Taten beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu den Tatzeiten an den entsprechenden Tatorten gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. Hinweise zu den Diebstählen in Erftstadt nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 22 entgegen. Alle Hinweise zu den Taten in Wesseling bearbeiten die Ermittler des Kriminalkommissariats 23. (akl)

