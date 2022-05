Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag,23.05.2022, wurde wurde die Einbecker Polizei gegen 20.30 Uhr über den Diebstahl eines E-Scooters in der Münsterstraße informiert. Vor Ort wurde der Streife erklärt, dass das Fahrzeug am Hinterausgang der Gaststätte "Brodhaus" in der Münsterstraße unverschlossen abgestellt war. Als ein Verantwortlicher gegen 20.30 Uhr sich an der Örtlichkeit aufhielt, stellte er fest, dass der E-Scooter verschwunden war. Ein bislang unbekannter Täter hat in dem Zeitraum von 18.00 Uhr bis zur Meldezeit den E-Scooter an sich genommen und ist vermutlich Richtung Wolperstraße/Oleburg geflüchtet. Es handelt sich um einen schwarzen E-Scooter mit grünen Applikationen und dem Versicherungskennzeichen 380DDF. Der Schaden beläuft sich auf rund 700,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

