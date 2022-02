Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220214-1: Einbrecher stahlen Zigarettenpackungen aus Kiosk - Zeugensuche

Brühl (ots)

Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Tat entgegen.

In der Nacht zu Samstag (12. Februar) sind Unbekannte in ein Kiosk eingedrungen und haben Zigarettenpackungen entwendet. Die Täter sollen gegen 0.05 Uhr die Scheibe des Geschäfts an der Kölnstraße eingeschlagen und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft haben.

Die Täter sollen circa 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Männer soll zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Kappe, einem hellen Kapuzenpullover, einer helle Hose sowie mit schwarzen Sneakers bekleidet gewesen sein. Zudem habe der Mann eine dunkle Strumhaube und schwarze Handschuhe getragen. Die zweite Person soll ebenfalls mit einer weißen Kappe, einem hellen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein und zudem eine dunklen Hose sowie weiße Sneakers der Firma Nike getragen haben.

Laut ersten Erkenntnissen sind die Täter samt Beute in Richtung Comesstraße davon gelaufen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Diebe unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

